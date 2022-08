Lazio, anche il Nottingham Forest su Reguilon (Di martedì 23 agosto 2022) Non solo Lazio e Atalanta. Ad aver puntato su Sergio Reguilon c’è anche il Nottingham Forest, neopromossa in Premier League e inarrestabile sul mercato. Il club inglese è in trattativa col Tottenham per avere l’esterno sinistro, ormai fuori dai piani di Conte. Questo quanto riportato dal quotidiano inglese The Athletic. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Non soloe Atalanta. Ad aver puntato su Sergioc’èil, neopromossa in Premier League e inarrestabile sul mercato. Il club inglese è in trattativa col Tottenham per avere l’esterno sinistro, ormai fuori dai piani di Conte. Questo quanto riportato dal quotidiano inglese The Athletic. SportFace.

