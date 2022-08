La top ten delle attrazioni più iconiche del mondo (Di martedì 23 agosto 2022) Quali sono i posti imperdibili da scoprire durante il prossimo viaggio? La risposta è nella top ten stilata da Tripadvisor. Lo ha fatto con le liste dei Travellers' Choice 2022: «il meglio delle migliori cose da fare secondo gli utenti di Tripadvisor», che ogni anno consigliano il top da vedere e da provare grazie ai pareri di milioni di viaggiatori. I Travellers' Choice 2022, infatti, sono i frutti delle recensioni: si basano sulle valutazioni di esperienze, tour, attività provate negli ultimi 12 mesi dagli utenti di Tripadvisor. In tutto 11 sottocategorie per altrettante liste che riguardano ogni aspetto del viaggio, dall'enogastronomia alla natura, divertimento, cultura. È in quest'ambito, anzitutto, che spicca l'Italia: il tour alla scoperta dei Medici a Firenze, per esempio, ha vinto nella categoria «cultura e storia», e nella top ten ... Leggi su gqitalia (Di martedì 23 agosto 2022) Quali sono i posti imperdibili da scoprire durante il prossimo viaggio? La risposta è nella top ten stilata da Tripadvisor. Lo ha fatto con le liste dei Travellers' Choice 2022: «il megliomigliori cose da fare secondo gli utenti di Tripadvisor», che ogni anno consigliano il top da vedere e da provare grazie ai pareri di milioni di viaggiatori. I Travellers' Choice 2022, infatti, sono i fruttirecensioni: si basano sulle valutazioni di esperienze, tour, attività provate negli ultimi 12 mesi dagli utenti di Tripadvisor. In tutto 11 sottocategorie per altrettante liste che riguardano ogni aspetto del viaggio, dall'enogastronomia alla natura, divertimento, cultura. È in quest'ambito, anzitutto, che spicca l'Italia: il tour alla scoperta dei Medici a Firenze, per esempio, ha vinto nella categoria «cultura e storia», e nella top ten ...

lorepregliasco : Dopo un giorno Elezione straordinaria è già nella top ten dei podcast più ascoltati su @SpotifyItaly... in compagni… - Corriere : Elettriche, Fiat 500 vola in Europa: è la sola a resistere a Tesla. Top 10 - m_fabiosixthree : RT @milan_corner: @lucabianchin7 20 milioni di sterline sarebbe un acquisto in top ten degli ultimi 10 anni per noi E secondo te li spendia… - murderronmymind : RT @milan_corner: @lucabianchin7 20 milioni di sterline sarebbe un acquisto in top ten degli ultimi 10 anni per noi E secondo te li spendia… - s3rgix_7 : RT @milan_corner: @lucabianchin7 20 milioni di sterline sarebbe un acquisto in top ten degli ultimi 10 anni per noi E secondo te li spendia… -