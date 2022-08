Il gas riparte subito al rialzo ad Amsterdam toccando i 290 euro (Di martedì 23 agosto 2022) Il rally dell'energia alimenta i timori che non si siano ancora visti i picchi dell'inflazione e ci si interroga sull'effettiva possibilità delle politiche monetarie restrittive di contenere i prezzi Leggi su ilsole24ore (Di martedì 23 agosto 2022) Il rally dell'energia alimenta i timori che non si siano ancora visti i picchi dell'inflazione e ci si interroga sull'effettiva possibilità delle politiche monetarie restrittive di contenere i prezzi

infoiteconomia : Borsa: future in calo, gas riparte subito al rialzo toccando 290 euro (+5%) - infoiteconomia : Il gas riparte subito al rialzo ad Amsterdam toccando i 290 euro - Bitalians_ : RT @classcnbc: Caffè Affari (ristretto) 5 cose da sapere prima che aprano i mercati, con @elisaapiazza: ??Borse in rosso, euro sotto parit… - classcnbc : Caffè Affari (ristretto) 5 cose da sapere prima che aprano i mercati, con @elisaapiazza: ??Borse in rosso, euro so… - __carmelog__ : RT @classcnbc: Caffè Affari (ristretto) 5 cose da sapere prima che aprano i mercati, con @elisaapiazza: ??Borse prudenti, occhio al Btp ??L… -