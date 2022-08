Hellas Verona, scelto il sostituto di Barak: gioca nell’Atalanta! (Di martedì 23 agosto 2022) La storia tra Antonin Barak e l’Hellas Verona è arrivata al capolinea. Dopo diverse settimane di tira e molla, il Verona ha scelto di lasciarlo andare in direzione Firenze ora in prestito oneroso a due milioni ma con i viola che potranno decidere di riscattarlo per dodici milioni di euro. Ovviamente gli scaglieri vogliono tutelarsi e stando a quanto riportato da Repubblica, la squadra di Cioffi farà All In su Josip Ilicic. Ilicic Atalanta Verona Lo sloveno è già nel mirino del Bologna ma il Verona, forte proprio dell’incasso di Barak, sembra essere avanti. Nei prossimi giorni, presumibilmente già da domani, le parti inizieranno i dialoghi ed intavolare la trattativa vera e propria. Speriamo che un nuovo trasferimento possa ridarci ... Leggi su rompipallone (Di martedì 23 agosto 2022) La storia tra Antonine l’è arrivata al capolinea. Dopo diverse settimane di tira e molla, ilhadi lasciarlo andare in direzione Firenze ora in prestito oneroso a due milioni ma con i viola che potranno decidere di riscattarlo per dodici milioni di euro. Ovviamente gli scaglieri vogliono tutelarsi e stando a quanto riportato da Repubblica, la squadra di Cioffi farà All In su Josip Ilicic. Ilicic AtalantaLo sloveno è già nel mirino del Bologna ma il, forte proprio dell’incasso di, sembra essere avanti. Nei prossimi giorni, presumibilmente già da domani, le parti inizieranno i dialoghi ed intavolare la trattativa vera e propria. Speriamo che un nuovo trasferimento possa ridarci ...

