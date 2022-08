Gf Vip 7 | nel cast anche un ex protagonista de La Pupa e il Secchione Show? L’indiscrezione

Leggi su isaechia

(Di martedì 23 agosto 2022) Un exdellae ilneldella nuova edizione del Grande Fratello Vip 7? A farlo pensare è stato proprio il diretto interessato. Stiamo parlando di Alessio Tripi, il fiorentino che abbiamo avuto modo di conoscere durante l’ultima edizione del programma di Barbara D’Urso. L’ex pupo infatti, proprio ieri, ha condiviso uno scatto a petto nudo sul suo profilo Instagram annunciando delle novità in arrivo. Ma in particolare ha postato non un immagino qualsiasi, bensì il logo di Canale 5, scrivendo: Le chiamate improvvise sono quelle più belle! Stay tuned, non vedo l’ora di raccontarvi tutto. E’ stato proprio lui dunque a spoilerare il tutto. La storia poi segue una serie di video dove proprio Alessio Tripi chiarisce di non poter dire altro e di aver già detto ...