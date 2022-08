F1, Ferrari: come vivere le ultime gare della stagione? Caccia ai successi di tappa, pensando al 2023 (Di martedì 23 agosto 2022) Le ferie della Formula Uno sono prossime alla conclusione. Quello appena trascorso è stato l’ultimo weekend di pausa prima della ripresa, fissata per venerdì a Spa-Francorchamps, dove domenica andrà in scena il Gran Premio del Belgio. L’autodromo delle Ardenne terrà a battesimo quella che, concettualmente, può essere definita la seconda parte della stagione. Sia perché si riparte dopo un lungo stop, sia perché entrerà in vigore la famosa “direttiva tecnica 39” relativa ai controlli più stringenti sui fondi delle monoposto. In realtà, siamo più vicini alla fine dell’annata agonistica di quanto si pensi. Sono 13 le gare disputate sinora. Ne rimangono 9, di cui ben tre programmate da qui all’11 settembre. Ciò significa che, dopo Monza, la F1 entrerà a tutti gli effetti nella parte conclusiva del Mondiale ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Le ferieFormula Uno sono prossime alla conclusione. Quello appena trascorso è stato l’ultimo weekend di pausa primaripresa, fissata per venerdì a Spa-Francorchamps, dove domenica andrà in scena il Gran Premio del Belgio. L’autodromo delle Ardenne terrà a battesimo quella che, concettualmente, può essere definita la seconda parte. Sia perché si riparte dopo un lungo stop, sia perché entrerà in vigore la famosa “direttiva tecnica 39” relativa ai controlli più stringenti sui fondi delle monoposto. In realtà, siamo più vicini alla fine dell’annata agonistica di quanto si pensi. Sono 13 ledisputate sinora. Ne rimangono 9, di cui ben tre programmate da qui all’11 settembre. Ciò significa che, dopo Monza, la F1 entrerà a tutti gli effetti nella parte conclusiva del Mondiale ...

