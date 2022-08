CorSport: altro che ottimo prospetto, Kvaratskhelia è un giocatore pronto e fatto (Di martedì 23 agosto 2022) A distanza di un giorno dalla partita del Napoli contro il Monza e dalla doppietta di Kvaratskhelia, i quotidiani sportivi sono pieni di elogi del georgiano. A cominciare dal Corriere dello Sport. altro che prospetto, Kvara sembra un calciatore già fatto. “Sbagliava chi era convinto si trattasse di un ottimo prospetto: il georgiano, 21 anni, è un giocatore pronto, fatto, perché non si segnano gol simili al Maradona senza quella stoffa comune a pochi, senza un talento già cristallino, la personalità dei campioni e una sensibilità alla bellezza che spiazza”. Kvara “sa fare tutto” e lo dimostrano i tre gol già compiuti in due giornate di campionato: “ha segnato di testa al Verona, col Monza da fuori e dentro area col destro e col ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 agosto 2022) A distanza di un giorno dalla partita del Napoli contro il Monza e dalla doppietta di, i quotidiani sportivi sono pieni di elogi del georgiano. A cominciare dal Corriere dello Sport.che, Kvara sembra un calciatore già. “Sbagliava chi era convinto si trattasse di un: il georgiano, 21 anni, è un, perché non si segnano gol simili al Maradona senza quella stoffa comune a pochi, senza un talento già cristallino, la personalità dei campioni e una sensibilità alla bellezza che spiazza”. Kvara “sa fare tutto” e lo dimostrano i tre gol già compiuti in due giornate di campionato: “ha segnato di testa al Verona, col Monza da fuori e dentro area col destro e col ...

