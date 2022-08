Contratto di Luce Sociale: che cos’è, a cosa serve e come funziona (Di martedì 23 agosto 2022) In vista dell’appuntamento con le elezioni, il 25 settembre, i vari partiti hanno resi noti i programmi elettorali. Tra i vari programmi presentati, quello del Partito Democratico si sofferma con una proposta interessante in materia di bollette, il cosiddetto “Contratto di Luce Sociale“. cos’è il Contratto di Luce Sociale Si tratta di un nuovo Contratto “Luce Sociale” rivolto a microimprese e famiglie con redditi medi e bassi con fornitura elettrica prodotta totalmente da fonti rinnovabili e gratuita fino ad un massimo di 1.350 KWh/anno per famiglia, con prezzi comunque calmierati. come realizzare il progetto Perché la proposta diventi realtà, se il Pd vince le elezioni, sarebbe necessario l’intervento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 agosto 2022) In vista dell’appuntamento con le elezioni, il 25 settembre, i vari partiti hanno resi noti i programmi elettorali. Tra i vari programmi presentati, quello del Partito Democratico si sofferma con una proposta interessante in materia di bollette, il cosiddetto “di“.ildiSi tratta di un nuovo” rivolto a microimprese e famiglie con redditi medi e bassi con fornitura elettrica prodotta totalmente da fonti rinnovabili e gratuita fino ad un massimo di 1.350 KWh/anno per famiglia, con prezzi comunque calmierati.realizzare il progetto Perché la proposta diventi realtà, se il Pd vince le elezioni, sarebbe necessario l’intervento ...

