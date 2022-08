Clamoroso Barù | ci riprova immediatamente | “Accadrà per forza”

Leggi su specialmag

(Di martedì 23 agosto 2022) L’ex gieffino non molla e ritorna con il suo più grande progetto. Perormai non ci sono più limiti: è lanciatissimo(Youtube)Nella casa del GF VIP,non si è di certo risparmiato. Tra discussioni, “amicizie” strane e battutine pungenti, la sua è stata una delle partecipazioni più amate e più odiate di sempre. I fan, soprattutto, sono rimasti delusi dal mancato coronamento dell’amore che sembrava stesse nascendo tra lui e Jessica: questo ha sicuramente influito, nel suo percorso dentro la casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore, l’ex gieffino ha ammesso di essere sul punto perrci veramente. Il tempo sembra essere giunto e tutto è pronto per un’altra esperienza incredibile: dovrebbe mancare pochissimo.lo svela: ciL’ex gieffino ...