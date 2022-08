Chi non rivedremo più nel prossimo Parlamento. Tanti saluti, non li rimpiangeremo (Di martedì 23 agosto 2022) Addio, Tanti saluti e a mai più arrivederci. Tanti i parlamentari non ricandidati e , a meno che non vengano coinvolti in seconda battuta per incarichi di governo, la squadra di coloro che non avremo il “piacere” di rivedere in Parlamento è una squadra molto lunga. Nomi illustri e meno illustri. Nel M5S gli appiedati sono molti. In in casa del primo ex partito d’Italia, alle prese con defezioni, faide, regole severissime, escono di scena Roberto Fico, Alfonso Bonafede. Non ne sentiremo la mancanza, soprattutto del secondo, diventato ministro della Giustizia. A lui si deve la nefasta riforma della giustizia poi corretta da Marta Cartabia che ha preso il suo posto. Chi non rivedremo più: da Danilo Toninelli a Fico e Taverna Ci dispiace – e facciamo un’eccezione- per Danilo Toninelli, il re delle gaffe ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 agosto 2022) Addio,e a mai più arrivederci.i parlamentari non ricandidati e , a meno che non vengano coinvolti in seconda battuta per incarichi di governo, la squadra di coloro che non avremo il “piacere” di rivedere inè una squadra molto lunga. Nomi illustri e meno illustri. Nel M5S gli appiedati sono molti. In in casa del primo ex partito d’Italia, alle prese con defezioni, faide, regole severissime, escono di scena Roberto Fico, Alfonso Bonafede. Non ne sentiremo la mancanza, soprattutto del secondo, diventato ministro della Giustizia. A lui si deve la nefasta riforma della giustizia poi corretta da Marta Cartabia che ha preso il suo posto. Chi nonpiù: da Danilo Toninelli a Fico e Taverna Ci dispiace – e facciamo un’eccezione- per Danilo Toninelli, il re delle gaffe ...

