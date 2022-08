Champions League 2022/2023, le quattro fasce in vista del sorteggio dei gironi (Di martedì 23 agosto 2022) Tutto pronto per la partenza della nuova Champions League 2022/2023 che, dopo i turni preliminari, vedrà finalmente l’ingresso in campo delle principali big del continente. In vista del sorteggio della fase a gironi, in programma giovedì 25 agosto alle ore 18:00, vi proponiamo la lista delle quattro fasce delineate in base al ranking Uefa: Milan campione d’Italia in carica e testa di serie, mentre Juventus e Inter sono inserite rispettivamente in seconda e terza fascia, così come il Napoli. Ecco il quadro completo. FASCIA 1Real Madrid Bayern Monaco Manchester CityMilanPsg Porto Ajax Eintracht Francoforte FASCIA 2Barcellona LipsiaJuventus Liverpool Chelsea Tottenham Atletico Madrid Siviglia FASCIA 3InterNapoli Borussia ... Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Tutto pronto per la partenza della nuovache, dopo i turni preliminari, vedrà finalmente l’ingresso in campo delle principali big del continente. Indeldella fase a, in programma giovedì 25 agosto alle ore 18:00, vi proponiamo la lista delledelineate in base al ranking Uefa: Milan campione d’Italia in carica e testa di serie, mentre Juventus e Inter sono inserite rispettivamente in seconda e terza fascia, così come il Napoli. Ecco il quadro completo. FASCIA 1Real Madrid Bayern Monaco Manchester CityMilanPsg Porto Ajax Eintracht Francoforte FASCIA 2Barcellona LipsiaJuventus Liverpool Chelsea Tottenham Atletico Madrid Siviglia FASCIA 3InterNapoli Borussia ...

