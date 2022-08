Calcio, Roma-Cremonese 1-0, decide Smalling. (Di martedì 23 agosto 2022) Una vittoria per Georginio Wijnaldum, ma anche per Zaniolo: un altro 1-0 per scacciare gli incubi, le ombre della sfortuna. Chris Smalling sblocca al 65? Roma-Cremonese con un colpo di testa su Calcio d’angolo battuto da Lorenzo Pellegrini e dedica il gol al centrocampista olandese, che domenica ha riportato la frattura della tibia destra durante la seduta di rifinitura. Il difensore inglese ha esultato mostrando la maglia numero 25 di Wijnaldum. Nel corso del primo tempo, altro infortunio grave: Zaniolo cade, spalla lussata, un mese di stop per lui. E Mou ammette: si tornerà sul mercato. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 23 agosto 2022) Una vittoria per Georginio Wijnaldum, ma anche per Zaniolo: un altro 1-0 per scacciare gli incubi, le ombre della sfortuna. Chrissblocca al 65?con un colpo di testa sud’angolo battuto da Lorenzo Pellegrini e dedica il gol al centrocampista olandese, che domenica ha riportato la frattura della tibia destra durante la seduta di rifinitura. Il difensore inglese ha esultato mostrando la maglia numero 25 di Wijnaldum. Nel corso del primo tempo, altro infortunio grave: Zaniolo cade, spalla lussata, un mese di stop per lui. E Mou ammette: si tornerà sul mercato. L'articolo proviene da Italia Sera.

