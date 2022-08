Allegri nell’occhio del ciclone: Juventus, la presa di posizione è netta (Di martedì 23 agosto 2022) La Juventus ancora nel mirino delle critiche dopo il pari con la Sampdoria. nell’occhio del ciclone c’è Massimiliano Allegri. Ore complicate in casa Juventus. Il pareggio con la Sampdoria non è andato giù alla tifoseria, che è tornata prepotentemente a criticare Massimiliano Allegri dopo lo scialbo 0-0 di Marassi. Un risultato tetro, che ha consegnato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 23 agosto 2022) Laancora nel mirino delle critiche dopo il pari con la Sampdoria.delc’è Massimiliano. Ore complicate in casa. Il pareggio con la Sampdoria non è andato giù alla tifoseria, che è tornata prepotentemente a criticare Massimilianodopo lo scialbo 0-0 di Marassi. Un risultato tetro, che ha consegnato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Juventus, lo hanno già 'esonerato': Allegri nell'occhio del ciclone Juventus, dopo la sfida di ieri, finita con un pareggio: i tifosi si sono sfogati sui social nel post gara. Tutti i dettagli. Il pareggio di ieri ha di nuovo messo in discussione l'operato di Allegri. La Juventus non è riuscita ad andare in gol, o meglio, l'ha fatto ma è stato fischiato il fuorigioco, contro una squadra decisamente più che abbordabile nonostante l'ottima prestazione della Sampdoria. Sampdoria Juventus, diretta 0 0. Traversa di Leric, poi spreca Cuadrado Giampaolo crede nell'impresa: "Non è impossibile" Ore 21:04 - 19' ... che sfuma perché la difesa di Allegri chiude bene. Ore 20:51 - ...americana non ha aiutato Altro numero che salta all'occhio è il ...