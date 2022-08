Aka 7even torna sui social dopo la batosta | i fan in ansia

Leggi su youmovies

(Di martedì 23 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Non è di certo un bel momento per Akache è stato costretto a sospendere il tour. Il giovane cantante èto a farsi vivo sui: i fan sono inper lui. È uno dei tanti talenti usciti dalla scuderia di Amici, un cantante che si è subito messo in mostra