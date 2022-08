A Udine un 5 da 10 mila euro (Di martedì 23 agosto 2022) Il Friuli Venezia Giulia si scopre fortunato grazie al Superenalotto: nel concorso del 20 agosto, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 10.060,04 euro. La giocata vincente è stata registrata presso il tabacchi di via Pio Vittorio Ferrari 6 a Udine. La rincorsa al sei prosegue con il Jackpot da 258,3 milioni di euro in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre in Friuli Venezia Giulia il “6” manca dal 2013, quando a Palazzolo Dello Stella, in provincia di Udine, vinsero oltre 53 milioni di euro. Leggi su udine20 (Di martedì 23 agosto 2022) Il Friuli Venezia Giulia si scopre fortunato grazie al Superenalotto: nel concorso del 20 agosto, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 10.060,04. La giocata vincente è stata registrata presso il tabacchi di via Pio Vittorio Ferrari 6 a. La rincorsa al sei prosegue con il Jackpot da 258,3 milioni diin palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni difiniti a Montappone (FM) mentre in Friuli Venezia Giulia il “6” manca dal 2013, quando a Palazzolo Dello Stella, in provincia di, vinsero oltre 53 milioni di

