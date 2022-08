(Di lunedì 22 agosto 2022) Il mezzofondista italiano ha rimontato diverse posizioni negli ultimi 300: l'Italia non vinceva un oro in questa gara dal 1990

ItaliaTeam_it : CRIPPAAAAAAAAAAAAAA! ?? Finale pazzesco, Yeman Crippa CAMPIONE D’EUROPA nei 10000 metri! ?????????? #ItaliaTeam |… - Eurosport_IT : CRIPPA DA SOGNO! È OROOOOOOOOOOOOOOOOOO ?????? Yeman con una formidabile rimonta chiude in prima posizione la finale d… - Coninews : OROOOOOOOOOO ???????????????????? Con un finale strepitoso Yeman Crippa trionfa nei 10000 metri! #ItaliaTeam #Munich2022… - arcoincielo : RT @ilpost: Yeman Crippa è campione europeo dei 10.000 metri - perpant : RT @Eurosport_IT: CRIPPA DA SOGNO! È OROOOOOOOOOOOOOOOOOO ?????? Yeman con una formidabile rimonta chiude in prima posizione la finale dei 10.… -

, 25 anni, aveva già vinto il bronzo nei 5.000 agli Europei di MonacoMONACO DI BAVIERA (GERMANIA) "ha vinto la medaglia d'oro nei 10.000 metri dei campionati Europei di atletica leggera, in scena a Monaco di Baviera. L'atleta azzurro, 25enne delle Fiamme Oro, ha chiuso la finale in 27:...“Sono contentissimo, è un oro che vale tanti successi messi assieme a livello giovanile, adesso posso dire che faccio parte del club delle medaglie d'oro”, ha detto Yeman Crippa, neo campione europeo ...È un mix potentissimo». Che potremmo raccontare con il commosso abbraccio di ieri sulla linea del traguardo dei 10 mila tra il vincitore Yeman Crippa e Pietro Riva, quinto. Il primo arrivato in Italia ...