WTA Cleveland 2022, la pioggia cambia il programma: Martina Trevisan giocherà oggi contro Mayar Sherif (Di lunedì 22 agosto 2022) Tanta pioggia ieri a Cleveland (Stati Uniti), sede del torneo di tennis WTA sul cemento americano. Le condizioni meteorologiche sfavorevoli hanno costretto gli organizzatori a cambiare l’ordine delle cose e di conseguenza anche la partita tra Martina Trevisan (n.27 del mondo) e l’egiziana Mayar Sherif (n.61 del ranking) è stata rinviata a oggi. In particolare, la toscana scenderà in campo nel terzo incontro del Centrale. Una sfida non semplice per Trevisan che sta cercando di trovare una propria dimensione anche sull’hard, dopo aver fatto vedere cose eccellenti sulla terra rossa, come certificato dalle semifinali del Roland Garros raggiunte quest’anno. Nell’unico precedente tra le due, l’azzurra ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Tantaieri a(Stati Uniti), sede del torneo di tennis WTA sul cemento americano. Le condizioni meteorologiche sfavorevoli hanno costretto gli organizzatori are l’ordine delle cose e di conseguenza anche la partita tra(n.27 del mondo) e l’egiziana(n.61 del ranking) è stata rinviata a. In particolare, la toscana scenderà in campo nel terzo indel Centrale. Una sfida non semplice perche sta cercando di trovare una propria dimensione anche sull’hard, dopo aver fatto vedere cose eccellenti sulla terra rossa, come certificato dalle semifinali del Roland Garros raggiunte quest’anno. Nell’unico precedente tra le due, l’azzurra ha ...

