Ultime Notizie – Russia, Fsb: "Attentato figlia Dugin, è stata ucraina fuggita in Estonia" (Di lunedì 22 agosto 2022) L'Fsb punta il dito contro i servizi ucraini per l'omicidio di Darya Dugina. A eseguire l'Attentato sarebbe stata, secondo quanto hanno stabilito i servizi russi a meno di 48 ore dall'esplosione, l'ucraina Natalya Vovk, di 43 anni, che sarebbe in seguito riuscita a fuggire in Estonia, rende noto l'agenzia russa Tass. "A seguito di misure di ricerca urgenti, il Servizio di sicurezza federale ha risolto l'omicidio della giornalista Darya Dugina", ha annunciato l'Fsb. Vovk sarebbe arrivata in Russia il 23 luglio scorso insieme alla figlia dodicenne Sofia Shaban. Le due hanno partecipato al festival "Tradizione" a cui erano presenti Aleksandr Dugin e la figlia. A Mosca avevano affittato un appartamento nel condominio in ...

