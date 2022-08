Todisco | “Veleno e calunnie da personaggi di varia umanità su di me”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – “Dire che sono amareggiato non rende l’idea, piuttosto sono indignato per come la politica odierna sia frequentata da, di, che gettanopur di giustificare le proprie scelte politiche”. Così Francesco, Delegato della Regione Campania per l’Alta Capacità Napoli-Bari, risponde agli attacchi piovuti dai riferimenti regionali e provinciali di Articolo UNO. “Oggi alcuni di essi hanno deciso, attraverso un comunicato stampa, di aggredirmi per il mezzo di bugie delle quali dovranno rispondere di fronte alle autorità di giustizia preposte. In un’intervista a “Il Mattino” ho detto ciò che penso, ovvero che in questa fase storica sia necessario costruire con il PD una barriera culturale, valoriale e ideale ...