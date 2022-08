Ranking ATP (22 agosto): Jannik Sinner perde un posto, Lorenzo Musetti in top-30 (Di lunedì 22 agosto 2022) Una nuova settimana ha inizio e, come di consueto, il Ranking ATP riceve quelli che sono gli aggiornamenti dettati da quanto accaduto negli ultimi sette giorni. In questo caso il chiaro riferimento è al Masters1000 di Cincinnati che di sorprese ne ha riservate tante. Su tutte, il successo clamoroso di Borna Coric che ha proiettato il croato alla posizione n.29 del mondo, guadagnando la bellezza di 123 posti. In chiave top-10 a comandare c’è sempre il russo Daniil Medvedev a precedere il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Rafael Nadal. A seguire troviamo l’altro iberico Carlos Alcaraz, il greco Stefanos Tsitsipas, che grazie alla Finale a Cincinnati, torna in top-5, il serbo Novak Djokovic, il norvegese Casper Ruud, il canadese Felix Auger-Aliassime (quarti di finale a Cincinnati), il britannico Cameron Norrie (semifinalista a Cincinnati) e il polacco Hubert ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Una nuova settimana ha inizio e, come di consueto, ilATP riceve quelli che sono gli aggiornamenti dettati da quanto accaduto negli ultimi sette giorni. In questo caso il chiaro riferimento è al Masters1000 di Cincinnati che di sorprese ne ha riservate tante. Su tutte, il successo clamoroso di Borna Coric che ha proiettato il croato alla posizione n.29 del mondo, guadagnando la bellezza di 123 posti. In chiave top-10 a comandare c’è sempre il russo Daniil Medvedev a precedere il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Rafael Nadal. A seguire troviamo l’altro iberico Carlos Alcaraz, il greco Stefanos Tsitsipas, che grazie alla Finale a Cincinnati, torna in top-5, il serbo Novak Djokovic, il norvegese Casper Ruud, il canadese Felix Auger-Aliassime (quarti di finale a Cincinnati), il britannico Cameron Norrie (semifinalista a Cincinnati) e il polacco Hubert ...

