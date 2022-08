PNRR | Cottarelli | ' Per una volta l' Italia aveva un piano che stava funzionando e adesso bisogna rinegoziarlo?'

DennisMarelli : RT @TgLa7: #LaCorsaAlVoto @CottarelliCPI su #PNRR 'L'articolo 21 dice che può essere cambiato solo se le azioni del piano diventano impossi… - TgLa7 : #LaCorsaAlVoto @CottarelliCPI su #PNRR 'L'articolo 21 dice che può essere cambiato solo se le azioni del piano dive… - Terry64vava : @robylum @CottarelliCPI Nel pnrr il passaggio con i dovuti aiuti c'è già . Bene dice Cottarelli , bisogna leggere . - PoliticaNewsNow : Elezioni, Cottarelli: “Centrodestra vuole rivedere PNRR, ma…” - RobertoLoi_it : @TgLa7 @paolocelata @DeAngelis_tw @silvia_sb_ Domanda a #Cottarelli La destra vuole modificare il PNRR per far paga… -

TGCOM

- 'L'articolo 21 dice che può essere cambiato solo se le azioni del piano diventano impossibili per motivi oggettivi. Non si può andare e dire 'C'ho ripensato perché lo ha negoziato ...Mentre dal 2011 'inizia un decennio quasi totalitariamente governato dalle forze chesi ... Nessuna esitazione neanche sul, che secondo la sinistra sarebbe a rischio. 'Assoluta ... Cottarelli: "La Flat tax è una truffa, proseguire con il Pnrr" "L'articolo 21 dice che può essere cambiato solo se le azioni del piano diventano impossibili per motivi oggettivi. Non si può andare e dire "C'ho ripensato perché lo ha negoziato qualcun'altro..." ...Un testa a testa tra ex compagni di banco e leader di primo piano, città per città, dai centri più grandi alle periferie per ottenere un posto in parlamento. Le elezioni del ...