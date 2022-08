Petrolio: in calo in avvio, Wti a 89,5 dollari ( - 1,38%) (Di lunedì 22 agosto 2022) avvio in calo per il Petrolio: il Wti è trattato a 89,52 dollari al barile, in ribasso dell' 1,38%. Il Brent passa di mano a 95,54 dollari ( - 1,22%). . 22 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022)inper il: il Wti è trattato a 89,52al barile, in ribasso dell' 1,38%. Il Brent passa di mano a 95,54( - 1,22%). . 22 agosto 2022

fisco24_info : Petrolio: in calo in avvio, Wti a 89,5 dollari (-1,38%): Brent a 95,54 dollari (-1,22%) - padovesi58a : Petrolio: in calo in avvio, Wti a 89,5 dollari (-1,38%) - StivaleDigitale : RT @L_Economia: I mercati guardano anche ai negoziati sull’accordo nucleare iraniano, che potrebbe portare alla fine delle sanzioni per que… - MissioneStartup : RT @L_Economia: I mercati guardano anche ai negoziati sull’accordo nucleare iraniano, che potrebbe portare alla fine delle sanzioni per que… - 0Cicerone : RT @L_Economia: I mercati guardano anche ai negoziati sull’accordo nucleare iraniano, che potrebbe portare alla fine delle sanzioni per que… -