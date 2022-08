Per la prima volta Mark Harmon commenta l’uscita da NCIS 19: parole che fanno sperare in un ritorno (Di lunedì 22 agosto 2022) Mark Harmon si è reso protagonista di uno degli addii televisivi più chiacchierati della scorsa stagione, quando il suo storico personaggio in NCIS, Jethro Gibbs, ha deciso all’improvviso di ritirarsi in Alaska nel quarto episodio della stagione 19. Mark Harmon è ancora coinvolto nella produzione esecutiva e il suo nome è apparso nei titoli di testa per l’intera stagione, ma Gibbs non è più apparso in video, pur essendo stato più volte citato da personaggio off-screen in diverse storyline di NCIS 19. Un suo ritorno come guest star non è del tutto escluso, ma nemmeno previsto: gli sceneggiatori hanno introdotto un nuovo personaggio per riempire il vuoto lasciato da Gibbs, Alden Parker (interpretato da Gary Cole) e puntano a rinnovare la serie anche in assenza del ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 agosto 2022)si è reso protagonista di uno degli addii televisivi più chiacchierati della scorsa stagione, quando il suo storico personaggio in, Jethro Gibbs, ha deciso all’improvviso di ritirarsi in Alaska nel quarto episodio della stagione 19.è ancora coinvolto nella produzione esecutiva e il suo nome è apparso nei titoli di testa per l’intera stagione, ma Gibbs non è più apparso in video, pur essendo stato più volte citato da personaggio off-screen in diverse storyline di19. Un suocome guest star non è del tutto escluso, ma nemmeno previsto: gli sceneggiatori hanno introdotto un nuovo personaggio per riempire il vuoto lasciato da Gibbs, Alden Parker (interpretato da Gary Cole) e puntano a rinnovare la serie anche in assenza del ...

