(Di lunedì 22 agosto 2022) di Francesco La Monica, dopo aver ha firmato l’accettazione della candidatura nel collegio uninominale dell’Agro e Costiera Amalfitana per la Camera dei Deputati è entrata nel vivo della campagna elettorale. La prima cittadina di Castel San Giorgio, appena due mesi fa eletta sindaco per la seconda volta con oltre circa il 75% delle preferenze, dovrà combattere in un collegio definito difficilissimo con avversari di tutto rispetto e con almeno due parlamentari uscenti che cercheranno la riconferma sullo stesso. E’ vero che nel collegio i comuni più grandi, tranne Scafati,tutti espressione della sua stessa parte politica: il Pd, ma è anche vero che non tutti i sindaci saranno disposti a dare battaglia. In questi casi il sentimento prevalente è quello di presenziare ai meeting ma non alzare ...

Avellino . 'Oggi a Napoli, nella sede del Partito Democratico, con Francesco Boccia, abbiamo incontrato Caterina Lengua,e Carlo Iannace, che hanno firmato l'accettazione delle candidature per le prossime elezioni politiche. Candidature di spessore, profondamente radicate nei nostri territori. Con loro, ...'Oggi nella sede del Partito Democratico di Napoli, con la Sindaca, che ha firmato l'accettazione della candidatura per le prossime elezioni politiche', lo ha detto il vice capogruppo del Pd alla Camera, Piero De Luca. 'Abbiamo condiviso la necessità ... Paola Lanzara: In questo territorio i valori democratici del Pd sono radicati