Con le prime prove per i piloti di tutte le categorie, è ufficialmente iniziata l' edizione 2022 del Manx Gran Prix sull'Isola di Man . Tra ia percorrere gli iconici 60 chilometri del Mountain Course c'è stato l'italiano Maurizio Bottalico , che con la Yamaha R6 numero 42 del team Martimotos ha effettuato sia il giro a velocità ... ManxGP, i primi giri di Bottalico sull'Isola di Man: "È un altro mondo" Tra gli esordienti sul Mountain Course, nell'edizione di quest'anno c'è anche il pilota italiano: ecco cosa ci ha raccontato in esclusiva dopo la prima giornata di prove ...Con la prima giornata di prove sul Mountain Course, in questo 21 agosto inizia ufficialmente il Manx Grand Prix sull'Isola di Man, che tra giornate di prove e gare si concluderà lunedì 29 in ...