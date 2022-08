L’ultima di Salvini: “Reintrodurre il servizio militare per educare i ragazzi, sarebbe un anno ben speso” (Di lunedì 22 agosto 2022) Quella nostalgia tipicamente Salviniana verso presunti valori “d’altri tempi” è riemersa in tutta la sua forza ieri, quando il leader della Lega è tornato a parlare di reintroduzione del servizio militare come metodo per “mettere in riga” i ragazzi di oggi. La questione della leva obbligatoria ha dunque infiammato di nuovo il dibattito elettorale e l’occasione per parlarne Salvini l’ha avuta ieri durante la festa della Lega a Pinzolo, in provincia di Trento. “Adesso purtroppo qualche genitore se arriva il figliolo a casa con la nota va a chiedere conto alla maestra, c’è un po’ da insegnare rispetto ed educazione, lo dico in terra di alpini – ha detto Salvini – anche Reintrodurre un anno di servizio militare e ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Quella nostalgia tipicamenteana verso presunti valori “d’altri tempi” è riemersa in tutta la sua forza ieri, quando il leader della Lega è tornato a parlare di reintroduzione delcome metodo per “mettere in riga” idi oggi. La questione della leva obbligatoria ha dunque infiammato di nuovo il dibattito elettorale e l’occasione per parlarnel’ha avuta ieri durante la festa della Lega a Pinzolo, in provincia di Trento. “Adesso purtroppo qualche genitore se arriva il figliolo a casa con la nota va a chiedere conto alla maestra, c’è un po’ da insegnare rispetto ed educazione, lo dico in terra di alpini – ha detto– ancheundie ...

