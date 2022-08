Liste Fi, ci sono anche Rita Dalla Chiesa e Claudio Lotito Casellati beffata da Bernini, catapultata in Basilicata (Di lunedì 22 agosto 2022) Il tempo sta per scadere. Oggi, entro le ore 20, vanno chiuse definitivamente le Liste con i candidati per le prossime elezioni del 25 settembre. In ogni partito si registrano esclusioni eccellenti. Scelte difficili anche per Forza Italia, i vertici degli azzurri scelgono - si legge sul Corriere della Sera - la quasi totale assenza di comunicazione: Tajani, Ronzulli, Bernini e Barelli prima per tre giorni in Sardegna da Berlusconi, poi riuniti segretamente in una stanza d’hotel a Roma per evitare assalti dei pretendenti al seggio e i tantissimi parlamentari che premevano per ottenere una ricandidatura sicura. Forza Italia piazza a sorpresa due candidature di spicco proprio al rush finale: Rita Dalla Chiesa in Puglia e Maurizio Casasco, presidente di Confapi, a Brescia. Ma deve ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 22 agosto 2022) Il tempo sta per scadere. Oggi, entro le ore 20, vanno chiuse definitivamente lecon i candidati per le prossime elezioni del 25 settembre. In ogni partito si registrano esclusioni eccellenti. Scelte difficiliper Forza Italia, i vertici degli azzurri scelgono - si legge sul Corriere della Sera - la quasi totale assenza di comunicazione: Tajani, Ronzulli,e Barelli prima per tre giorni in Sardegna da Berlusconi, poi riuniti segretamente in una stanza d’hotel a Roma per evitare assalti dei pretendenti al seggio e i tantissimi parlamentari che premevano per ottenere una ricandidatura sicura. Forza Italia piazza a sorpresa due candidature di spicco proprio al rush finale:in Puglia e Maurizio Casasco, presidente di Confapi, a Brescia. Ma deve ...

