Juventus senza gol | con la Samp finisce 0 - 0 Smalling lancia la Roma

GiovaAlbanese : #Depay e #Paredes più vicini alla #Juventus senza alzare i costi ?? - MauriBo82 : @romeoagresti Quando arriva giugno? Siamo già stanchi di questa #Juventus senza idee… - juventus_zone24 : Senza scuse abbiamo regalato un tempo all'avversario ma analizziamo un problema apparte la partita di oggi,in ogni… - riccardobenefo2 : A Marassi reti inviolate tra Sampdoria e Juventus meglio i blucerchiati dei bianconeri per allegri segnali conforta… - IlModeratoreWeb : Juventus senza gol, con la Samp finisce 0-0 - -

... autore di una provasussulti, come del resto tutti i protagonisti scesi in campo per la formazione bianconera. Per la, invece, gol annullato al 65' minuto dal Var a Rabiot a causa di ...Una Juve dai due volti: scialba e molle nel primo tempo, più determinata nella ripresa mala ...priva di Bonucci e di Di Maria, fermo per infortunio. Primo tempo poco brillante della ...Il giornalista Giovanni Guardalà a Sky Sport ha analizzato il pareggio della Juve contro la Sampdoria. LE DICHIARAZIONI – «Partita brutta con portieri poco impegnati. Ha iniziato meglio la Sampdoria.Con la fine del mercato, terminerà anche questo senso di improvvisazione bianconera Dopo un’ora di calcio logico e generoso la Samp va in riserva, Giampaolo la porta in un parcheggio sicuro con i cam ...