Juve, Nedved: «Sul mercato valuteremo se intervenire» (Di lunedì 22 agosto 2022) Le parole del vicepresidente della Juve, Pavel Nedved: «Si vede l’impronta di Max, quello che chiede ai giocatori e il Dna della Juve» Pavel Nedved fa il punto sul mercato della Juve nel pre partita contro la Sampdoria. Di seguito le sue parole su DAZN. ACCELERARE I TEMPI SUL mercato – «Credo di no. Accelerare sarebbe sbagliato, stiamo valutando e siamo vigili su cosa offre il mercato. Bisogna valutare bene: vedendo oggi la formazione e gli infortuni stiamo valutando seriamente di intervenire sul mercato». DEPAY – «Lo abbiamo guardato perché è in uscita dal Barcellona. È uno dei nomi che stiamo valutando com’è normale che sia». mercato APERTO A CAMPIONATO IN CORSO – «È la normalità, non è ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Le parole del vicepresidente della, Pavel: «Si vede l’impronta di Max, quello che chiede ai giocatori e il Dna della» Pavelfa il punto suldellanel pre partita contro la Sampdoria. Di seguito le sue parole su DAZN. ACCELERARE I TEMPI SUL– «Credo di no. Accelerare sarebbe sbagliato, stiamo valutando e siamo vigili su cosa offre il. Bisogna valutare bene: vedendo oggi la formazione e gli infortuni stiamo valutando seriamente disul». DEPAY – «Lo abbiamo guardato perché è in uscita dal Barcellona. È uno dei nomi che stiamo valutando com’è normale che sia».APERTO A CAMPIONATO IN CORSO – «È la normalità, non è ...

