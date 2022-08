India, ragazzina rapita nove anni fa... si libera e torna a casa (Di lunedì 22 agosto 2022) Pooja Gaud era scomparsa a sette anni dopo che una coppia l'aveva rapita a scuola. Adesso ha trovato su YouTube il video del suo rapimento ed è riuscita a scoprire un numero di telefono Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 22 agosto 2022) Pooja Gaud era scomparsa a settedopo che una coppia l'avevaa scuola. Adesso ha trovato su YouTube il video del suo rapimento ed è riuscita a scoprire un numero di telefono

