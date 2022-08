Gazzetta – La Cremonese stringe per Afena-Gyan, ora la Roma può chiudere per Belotti | Primapagina (Di lunedì 22 agosto 2022) 2022-08-20 17:17:52Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta dello Sport: Da uomo a sorpresa della passata stagione a grimaldello per la fase finale di una finestra di mercato che porterà in dote l’ennesimo rinforzo per la Roma di José Mourinho. Felix Afena-Gyan è stato indiscutibilmente una delle rivelazioni della formazione giallorossa nella prima annata targata dallo Special One, con ben 22 gettoni collezionati tra campionato e coppe e la doppietta decisiva contro il Genoa ad impreziosire la prima tappa di apprenditato del talento classe 2003. Che nelle scorse settimane ha attirato l’interesse di diverse formazioni di Serie A disposte ad investire su di lui e a concedergli un maggiore minutaggio: dopo Sassuolo e Salernitana, la neopromossa ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 22 agosto 2022) 2022-08-20 17:17:52Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalladello Sport: Da uomo a sorpresa della passata stagione a grimaldello per la fase finale di una finestra di mercato che porterà in dote l’ennesimo rinforzo per ladi José Mourinho. Felixè stato indiscutibilmente una delle rivelazioni della formazione giallorossa nella prima annata targata dallo Special One, con ben 22 gettoni collezionati tra campionato e coppe e la doppietta decisiva contro il Genoa ad impreziosire la prima tappa di apprenditato del talento classe 2003. Che nelle scorse settimane ha attirato l’interesse di diverse formazioni di Serie A disposte ad investire su di lui e a concedergli un maggiore minutaggio: dopo Sassuolo e Salernitana, la neopromossa ...

sportli26181512 : Mourinho: 'L'entusiasmo dei tifosi è la nostra vittoria': Mourinho: 'L'entusiasmo dei tifosi è la nostra vittoria'… - sportli26181512 : L'Olimpico abbraccia la Roma: ecco le quote contro la Cremonese - sportli26181512 : Tutto facile per Mou? Dybala segna? Il pronostico di Roma-Cremonese - ElisaSoldani1 : Quello che non si capisce nel primo screenshot è che nel WhatsApp del giocatore della Cremonese dopo la frase c'era… - forzaroma : La #Cremonese a un passo da #Felix e pensa a #Saric #ASRoma -