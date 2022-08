Ferdinando IV e la sua molossa Diana (Di lunedì 22 agosto 2022) di Olga Chieffi Questa sera in Serre, nel centro storico tra il palazzo Ducale e la Chiesa di San Martino, alle 21,30, si svolgerà la terza tappa della sezione teatrale I Borghi Invisibili, affidata alla creatività e alla regia di Pasquale De Cristoforo, nell’ambito della XXXV edizione di ‘A Chiena – intervento co-finanziato dal POC Campania 2014-2020, rigenerazione urbana, politiche per il Turismo e la Cultura, nell’ambito del programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale –festival diretto da Antonello Mercurio. I borghi hanno un fascino particolarissimo, sono pieni di vissuti antichi e vuoti d’abitanti. C’è un gran da fare per rendere loro giustizia e dare alle nuove generazioni una possibilità di riscoprirli nelle loro memorie più antiche. “Dimostrarsi ospitali, aperti a un turismo sempre più ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 22 agosto 2022) di Olga Chieffi Questa sera in Serre, nel centro storico tra il palazzo Ducale e la Chiesa di San Martino, alle 21,30, si svolgerà la terza tappa della sezione teatrale I Borghi Invisibili, affidata alla creatività e alla regia di Pasquale De Cristoforo, nell’ambito della XXXV edizione di ‘A Chiena – intervento co-finanziato dal POC Campania 2014-2020, rigenerazione urbana, politiche per il Turismo e la Cultura, nell’ambito del programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale –festival diretto da Antonello Mercurio. I borghi hanno un fascino particolarissimo, sono pieni di vissuti antichi e vuoti d’abitanti. C’è un gran da fare per rendere loro giustizia e dare alle nuove generazioni una possibilità di riscoprirli nelle loro memorie più antiche. “Dimostrarsi ospitali, aperti a un turismo sempre più ...

PellegriniLuisa : @enricamaurizia Penso che per te possa essere una cosa positiva, farai nuove conoscenze. Non preoccuparti per Gatto… - c_id69 : @mansour_aftab l'assassinio di Francesco FerdinandoIl 28 giugno del 1914 Francesco Ferdinando, erede al trono di Au… - positanonews : #Copertina #Cultura #achiena #borghiinvisibili I Borghi invisibili, XXXV edizione di ‘A Chiena: Ferdinando IV e la… - cristinareggini : @enricamaurizia Gatto Ferdinando sui sta godendo la casa tutta sua! Farà bagordi ?? - MDiretta : Elezioni Regionali: Ferdinando Croce ufficializza la sua candidatura con la lista di Fratelli d’Italia L’avvocato C… -