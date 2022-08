Emis Killa | Riccione è diventata come Marsiglia | Il sindaco | Diffamazione gratuita

matteosalvinimi : Ha ragione Emis Killa: “Riccione è diventata Marsiglia comunque. Una volta i giovani andavano lì a divertirsi, le f… - RealEmisKilla : EmIs KiLlA sEi FiNitO gne gne gne - Corriere : Emis Killa: «Riccione è la nuova Marsiglia. Dopo le 18 devi avere paura a fare un giro sul lungomare» - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Riccione, la sindaca Angelini querela Emis Killa: «La sua è diffamazione» - Marco_chp1 : RT @matteosalvinimi: Ha ragione Emis Killa: “Riccione è diventata Marsiglia comunque. Una volta i giovani andavano lì a divertirsi, le fami… -

Il rapper milanese parla della città romagnola e lancia la polemica sui social. Il primo cittadino diffida anche i politici dal cavalcare questa ...Ph: Kasa Fue/Wikimedia Sono passate meno di 24 ore dallo sfogo disu Riccione alla luce degli ultimi fatti di cronaca. Il rapper non è nuovo a scatenare polemiche, e in questo caso i residenti sono insorti per difendere la località balneare della Riviera ...Riascolta Il giorno delle liste di Effetto estate. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Daniela Angelini: “Sono indignata dalle parole di Emis Killa. Le respingo con forza e le ritengo frutto di assoluta malafede” ...