Ecuador, arbitro preso a pugni durante la partita tra Macarà e Aucas (Di lunedì 22 agosto 2022) L’arbitro Alex Cajas dopo aver estratto un cartellino rosso, durante la partita tra Macarà e Aucas in Ecuador, è stato preso a pugni da alcuni calciatori in campo. Un episodio di violenza dal quale la Federcalcio Ecuadoriana ha tenuto subito a prendere le distanze, esprimendo solidarietà al direttore di gara con il seguente comunicato: “Ripudiamo ogni tipo di aggressione, fisica o verbale, e atti che minacciano l’integrità di tutti gli attori del calcio Ecuadoriano e che offuscano il buon nome e il prestigio del nostro sport. Solidarietà all’arbitro Alex Cajas, che dopo aver subito le rigorose visite mediche è stabile”. Dopo l’episodio poi tutti gli arbitri professionisti ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) L’Alex Cajas dopo aver estratto un cartellino rosso,latrain, è statoda alcuni calciatori in campo. Un episodio di violenza dal quale la Federcalcioiana ha tenuto subito a prendere le distanze, esprimendo solidarietà al direttore di gara con il seguente comunicato: “Ripudiamo ogni tipo di aggressione, fisica o verbale, e atti che minacciano l’integrità di tutti gli attori del calcioiano e che offuscano il buon nome e il prestigio del nostro sport. Solidarietà all’Alex Cajas, che dopo aver subito le rigorose visite mediche è stabile”. Dopo l’episodio poi tutti gli arbitri professionisti ...

