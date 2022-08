“Destra ambigua, chiarezza sui vaccini”. È tornato il talebano Speranza (Di lunedì 22 agosto 2022) Segnaliamo l’offensiva politica a tutto campo di Roberto Speranza, il talebano sanitario ancora al potere, che ospite di Lucia Annunziata ha attaccato a testa bassa i leader di Lega e Fratelli d’Italia. Preannunciando un altro autunno di terrore virale, così si è espresso il ministro della Salute: “La Destra per le posizioni ambigue che ha avuto, è in grado di garantire che la campagna di vaccinazione autunnale proceda speditamente?” Dopodiché l’evanescente politico lucano lancia il suo guanto floscio: “Sfido Meloni e Salvini a dire quello che pensano in questo ambito. Lo devono dire con chiarezza ai cittadini.” https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/08/Speranza-Annunziata-1.mp4 Il giorno precedente, questo infaticabile profeta di sventure, aveva rilanciato al Meeteng di Rimini il ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 22 agosto 2022) Segnaliamo l’offensiva politica a tutto campo di Roberto, ilsanitario ancora al potere, che ospite di Lucia Annunziata ha attaccato a testa bassa i leader di Lega e Fratelli d’Italia. Preannunciando un altro autunno di terrore virale, così si è espresso il ministro della Salute: “Laper le posizioni ambigue che ha avuto, è in grado di garantire che la campagna di vaccinazione autunnale proceda speditamente?” Dopodiché l’evanescente politico lucano lancia il suo guanto floscio: “Sfido Meloni e Salvini a dire quello che pensano in questo ambito. Lo devono dire conai cittadini.” https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/08/-Annunziata-1.mp4 Il giorno precedente, questo infaticabile profeta di sventure, aveva rilanciato al Meeteng di Rimini il ...

