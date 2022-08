Defensa y Justicia, portiere disperato e un piccolo tifoso lo consola post-partita (VIDEO) (Di lunedì 22 agosto 2022) Un piccolo tifoso del Defensa y Justicia è diventato protagonista in positivo al termine del confronto casalingo con il Boca Juniors. Al termine della quindicesima giornata del massimo campionato argentino, la compagine sopra menzionata per prima ha dovuto constatare una dura sconfitta dopo un gol di Luis Vasquez al 92?; il portiere Ezequiel Unsain, dopo il fischio finale, non ha nascosto il suo rammarico per la beffa allo scadere, venendo però immediatamente consolato da un giovane tifoso in suo sostegno. Il sostenitore in questione, al termine della partita, ha raggiunto il portiere e si è lasciato andare a un affettuoso abbraccio; Unsain ha accettato di buon grado il gesto, compiacendosi per la genuinità di esso. Di seguito il ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Undelè diventato protagonista in positivo al termine del confronto casalingo con il Boca Juniors. Al termine della quindicesima giornata del massimo campionato argentino, la compagine sopra menzionata per prima ha dovuto constatare una dura sconfitta dopo un gol di Luis Vasquez al 92?; ilEzequiel Unsain, dopo il fischio finale, non ha nascosto il suo rammarico per la beffa allo scadere, venendo però immediatamenteto da un giovanein suo sostegno. Il sostenitore in questione, al termine della, ha raggiunto ile si è lasciato andare a un affettuoso abbraccio; Unsain ha accettato di buon grado il gesto, compiacendosi per la genuinità di esso. Di seguito il ...

