Chiara Ferragni e Fedez sull' orlo di un precipizio | polemica sui social dopo la morte di un ragazzo

PaolinaPitty : RT @Agenzia_Ansa: I Ferragnez postano un video estremo da Ibiza. Alcuni commenti indignati ricordano il giovane morto per recuperare il tel… - gvldenrain : sopravissuti alla discoteca per miracolo oggi colazione alle sei di pomeriggio allo starbucks manco chiara ferragni - mimmi25880606 : @Sangiuls6 Il suo profilo è solo sponsorizzazioni nemmeno Chiara Ferragni - Sangiuls6 : @mimmi25880606 Ma tutto bene? E che cacchio deve fare Chiara Ferragni - robgar80 : @giorgioventre @Jankhler181 @AlfonsoFuggetta 'Le stiamo dando un momento di visibilità', santo dio. Lei vive una re… -

Bufera social pere Fedez per un video girato su un precipizio a Ibiza. Dopo la polemica sulle 'tettine' mostrate dalla moglie, la coppia di influencer fa parlare di sé per un video estremo postato il ...I fan non hanno apprezzato il tempismo: poco prima un 30enne era caduto in un dirupo sull'Altopiano di Asiago per recuperare il cellulare della ...Il rapper e la moglie criticati per un gesto estremo: bufera a causa di un video a Ibiza Fedez e la moglie Chiara Ferragni nelle scorse ore sono finiti al ...La vista mozzafiato dal Mirador des Verdà è uno degli scorci più famosi e fotografati di Ibiza. Ma lo scatto di Chiara Ferragni e Fedez, finito al centro delle polemiche per ...