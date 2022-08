Avete visto lo smalto di Giorgia Palmas? La tonalità di colore scelta piace a tutti (Di lunedì 22 agosto 2022) Giorgia Palmas cambia manicure e mostra a tutti il suo nuovo smalto: ha utilizzato una tonalità chiara e luminosa. Giorgia Palmas è molto attiva sui social. Grazie al suo canale instagram interagisce con coloro che la seguono che sono migliaia. Pochi giorni fa rispondendo alle domande degli utenti, qualcuno le ha chiesto se avesse programmi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 22 agosto 2022)cambia manicure e mostra ail suo nuovo: ha utilizzato unachiara e luminosa.è molto attiva sui social. Grazie al suo canale instagram interagisce con coloro che la seguono che sono migliaia. Pochi giorni fa rispondendo alle domande degli utenti, qualcuno le ha chiesto se avesse programmi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Link4Universe : Ecco un breve video dei satelliti #Starlink della #SpaceX, che molti avete visto magari ieri notte. La luminosità è… - Friedkinismo2 : Piatevela n'der .... Quanto avete parlato questi mesi. Dovresti solo ringraziarlo,visto che le 'bollette criminal… - Tommowayismyway : RT @louehbyhazza: IO VI PREGO MA LO AVETE VISTO CON LA FELPA GRIGIA, COME SI MUOVE, COME CAMMINA - Bagghy777 : Se non avete nulla da fare io vi consiglio una serie su Netflix: the sandman Ho visto due puntate e sto amando #jeru - inter_nauta_me : RT @GiorgioaSnaide6: @Controcorrentv Avete mai visto Letta, il purista, piangere per questi video foto. ? -