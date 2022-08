sardanews : Auto sgomma su opera Maria Lai, polemica su gimkana notturna - Sardegna - CatelliRossella : ??????Dieci anni a piedi ti farebbero bene !!! Lecce, sul Suv sgomma fra i passanti in piazza Mazzini: ritirata la pat… - infoitinterno : Quartu, follia al Poetto: sgomma con l'auto tra la folla e investe una persona (VIDEO) - sardanews : Quartu, follia al Poetto: sgomma con l’auto tra la folla e investe una persona (VIDEO) - ubyjordy1962 : Zaniolo che sgomma con l'auto aziendale fiat messa a disposizione da Agnello pecorello per arrivare di fretta alla… -

Agenzia ANSA

E' polemica per una gimkana notturna di sabato scorso che ha danneggiato "Il volo del gioco dell'oca" di Maria Lai in piazza Barigau a Ulassai, paese ogliastrino e natale dell'artista sarda morta nel ...Il guidatore dell'altranon si è fermato a prestare soccorso, sgommando via. Sono intervenuti un'ambulanza e le forze dell'ordine. Indagini in corso per risalire all'identità del pirata della ... Auto sgomma su opera Maria Lai, polemica su gimkana notturna E' polemica per una gimkana notturna di sabato scorso che ha danneggiato "Il volo del gioco dell'oca" di Maria Lai in piazza Barigau a Ulassai, paese ogliastrino e natale dell'artista sarda morta nel ...Video – È stressato dal traffico o c’è dell’altro nello show improvvisato di questo strano automobilista Guardate cosa combina al ...