La Gazzetta dello Sport

Grande commozione nella sala stampa del Real Madrid per il discorso d'addio di Casemiro: il mediano brasiliano, pronto a trasferirsi al Manchester ...Piange, Casemiro. E scappano lacrime anche daglidi Carlo. Il giocatore è li sul palco montato nel palazzetto del basket di Valdebebas, sta cercando di salutare il club che l'accolse nel gennaio 2013 per farlo giocare nel Castilla in ... Ancelotti, occhi lucidi per l'addio di Casemiro Piange, Casemiro. E scappano lacrime anche dagli occhi di Carlo Ancelotti. Il giocatore è li sul palco montato nel palazzetto del basket di Valdebebas, sta cercando di salutare il club che l’accolse ...Casemiro dà l'addio al Real Madrid, Ancelotti si commuove durante la conferenza. Ecco le immagini durante le parole del centrocampista ...