Amichevole, Napoli-Juve Stabia si giocherà allo stadio Maradona (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La S.S. Juve Stabia comunica che mercoledì 24 agosto alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona, verrà giocata una partita Amichevole di allenamento contro la SSC Napoli. I ragazzi di mister Leonardo Colucci affronteranno la squadra azzurra: sarà l'occasione per misurarsi con un club che milita in Champions League. L'ingresso allo stadio Maradona sarà gratuito e, nelle prossime ore, sarà comunicato il settore destinato ai tifosi stabiesi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

