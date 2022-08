AEW: Tony Khan ha vietato a Nick Gage di parlare di una controversia avvenuta nel match contro Jericho (Di lunedì 22 agosto 2022) Il Deathmatch tra Nick Gage e Chris Jericho che si è tenuto nell’episodio di Dynamite del 28 luglio dello scorso anno è stato uno degli incontri più violenti nella storia del programma, è raro vedere un incontro così crudo in diretta televisiva e per questo il match in questione è ancora oggi al centro delle discussioni. Di recente Nick Gage, ai microfoni della trasmissione, ‘Rewind Recap Relieve’ è tornato a parlare del primo match televisivo della sua carriera svelando un divertente aneddoto che però poteva costare caro alla AEW. L’incidente del pizza cutter Un vero e proprio marchio di fabbrica per Nick Gage è l’utilizzo del pizza cutter per ferire i suoi avversari, ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 22 agosto 2022) Il Deathtrae Chrische si è tenuto nell’episodio di Dynamite del 28 luglio dello scorso anno è stato uno degli incontri più violenti nella storia del programma, è raro vedere un incosì crudo in diretta televisiva e per questo ilin questione è ancora oggi al centro delle discussioni. Di recente, ai microfoni della trasmissione, ‘Rewind Recap Relieve’ è tornato adel primotelevisivo della sua carriera svelando un divertente aneddoto che però poteva costare caro alla AEW. L’incidente del pizza cutter Un vero e proprio marchio di fabbrica perè l’utilizzo del pizza cutter per ferire i suoi avversari, ...

Zona_Wrestling : AEW: Tony Khan ha vietato a Nick Gage di parlare di una controversia avvenuta nel match contro Jericho… - Zona_Wrestling : Booker T: 'Non sono sorpreso dal comportamento di CM Punk, ma Tony Khan deve intervenire' - TSOWrestling : Cosa farà Tony Khan a riguardo? #TSOS // #TSOW - IsolaWrestling : TONY SCHIAVONE SI SENTE ONORATO CHE TONY KHAN LO ABBIA PROMOSSO IN AEW - Tuttowrestling : Tony Schiavone ha parlato del suo nuovo ruolo in AEW #AEW #TonyKhan -