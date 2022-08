Tuffi | Europei Roma 2022 | dalla piattaforma 10m Sereda è imprendibile | Larsen quarto | Timbretti nono

Leggi su sportface

(Di domenica 21 agosto 2022) Nessuna medaglia per l’Italia nell’ultima finale della competizione, quella dellamaschile 10 metri diaglidi. Né EduardGugiu, né Andreas Sargentriescono infatti a raggiungere le prime tre posizioni, in una gara che ha visto tanti beima anche tanti errori. COME VEDERE LE GARE IN TV I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL MONTEPREMI La cronaca Partenza non eccelsa per i due italiani, soprattutto perche nel primo tuffo fa segnare solo un 51.20. Il compagno invece fa meglio, 70.95. E lo stessorimane sempre preciso e coerente, senza strafare e ...