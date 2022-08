Tuffi | Europei 2022 | Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia sono argento nel syncro dai tre metri! Oro ai britannici

(Di domenica 21 agosto 2022) Manca poco alla chiusura di questidegli sport acquatici a Roma e per l’Italia le soddisfazioni continuano ad arrivare con continuità., dopo aver condiviso il podio nelle gare individuali deidal metro (e bronzo) e dal trampolino 3m (oro e bronzo), hanno voluto esagerare, andandosi a prendere una medaglia anche neldai tre metri. E’ arrivato unper i due azzurri con lo score di 387.51 alle spalle della coppia britannica formata da Anthony Harding e da Jack Laugher (412.83),mondiale a Budapest quest’anno. Il bronzo è stato centrato invece dai due ucraini Oleg Kolodiy e Oleksandr Horshkovozov (384.39). Un risultato che va ad arricchire il ...

Eurosport_IT : ALESSANDROOOOO ???? Nella prima storica edizione degli Europei di tuffi dalle grandi altezze Alessandro De Rose conq… - Agenzia_Ansa : Medaglia d'oro a Marsaglia e bronzo a Tocci nel trampolino tre metri nei tuffi agli Europei di nuoto a Roma. Argent… - Eurosport_IT : A Roma, Marsaglia inscena un MIRACOLO: sul tetto dell’Europa c’è l’Italia ?????? #Nuoto | #Tuffi | #Roma2022 |… - LaNotifica : Europei tuffi, Marsaglia-Tocci argento nel trampolino 3 metri sincro - PatriziaOrlan11 : RT @Eurosport_IT: ALESSANDROOOOO ???? Nella prima storica edizione degli Europei di tuffi dalle grandi altezze Alessandro De Rose conquista… -

di nuoto 2022, Italia cannibale Dietro, molto dietro, ci sono Francia e Ungheria . E ... I: lì sono arrivati quattro ori: uno maschile, due femminili e uno nell'evento a squadre nelle ...Aglidiin corso a Roma medaglia d'argento per il cosentino Giovanni Tocci in coppia con Lorenzo Marsaglia nella finale sincro trampolino da tre metri. Tocci in questa competizione aveva ...ROMA (ITALPRESS) - Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci hanno vinto la medaglia d'argento nel trampolino da 3 metri sincro agli Europei di tuffi di Roma. Il romano e il calabrese hanno chiuso la ...Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci vanno ancora a medaglia nei campionati Europei di Roma: i due tuffatori azzurri centrano l’argento nel ...