Traffico Roma del 21-08-2022 ore 15 | 30

(Di domenica 21 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneregolare sulla Grande Raccordo Anulare su tutte le consolari è chiuso per un muro pericolante il tratto di via della Lungara tra la salita della Lungara il Lungotevere Gianicolense per lavori è chiusa anche via Pietro Maffi 3 a via di Val Favara e Piazza Alfonso Capecelatro Per quanto riguarda il trasporto pubblico ricordiamo Oggi ultimo giorno di lavori sulla linea fl1 Orte Fiumicino la linea ferroviaria è interrotta per l’intera giornata traOstiense e Fiumicino aeroporto sospeso anche il servizio Leonardo Express attivo un servizio bus sostitutivo per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...