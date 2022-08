Renzo Rosso | “Vi consiglio sette luoghi italiani che ispirano”

(Di domenica 21 agosto 2022) “Vivere italiano è irriproducibile e ispira ogni giorno”. Come durante il processo creativo di fashion design, l’imprenditoreintercetta e definisce lo stile italiano e “l’esperienza Italia” nella campagna #Liveitalian firmata Enit-Agenzia Nazionale del Turismo per promuovere il Bel Paese a livello internazionale. Lo stilista suggerisce sul sito ufficiale Italia.it ida cui trarre ispirazione.: “I mieidel cuore“ Per arte e cultura sul podio perci sono il Ponte di Rialto a Venezia, i Musei Vaticani a Roma e la Valle dei Templi di Agrigento. In abbinamento perfetto Capri, Cortina e Venezia a centrare l’emotività del famoso designer italiano. In primis l’isola dell’amore con il ...

