Leon Vitali è morto a a 74 anni | aveva recitato in Barry Lindon e lavorato come assistente di Stanley Kubrick

(Di domenica 21 agosto 2022) L'attoreall'età di 74nella giornata del 20 agosto 2022, dopo averin filme averpersonale dinella giornata del 20 agosto 2022 all'età di 74, dopo essere stato un attore e l'personale di. Per ora non è stata svelata la causa della morte, confermata sui social media da un account legato alla famiglia del regista. In un comunicato si dichiara: "Dobbiamo annunciare, con la più grande tristezza, che uno dei ...

stewart_fed : @moviegeeksunite @SK13_FW Leon Vitali ???? - ampleartistry : Rest in peace, Leon Vitali - marlonlvtw : RIP Leon Vitali - LouiedelCarmen : Goodbye Leon Vitali #RIP #LordBullingdon - nam_ov : Farewell Leon Vitali. -

la Repubblica

è morto nella giornata del 20 agosto 2022 all'età di 74 anni, dopo essere stato un attore e l'assistente personale di Stanley Kubrick . Per ora non è stata svelata la causa della morte, ..., morto il 20 agosto a 74 anni, non era famoso. O meglio: in un certo senso, era famoso senza che nessuno lo sapesse. Ha un ruolo importante in un film amato e celeberrimo, Barry Lyndon (... È morto Leon Vitali, una vita all'ombra di Stanley Kubrick L'attore Leon Vitali è morto all'età di 74 anni nella giornata del 20 agosto 2022, dopo aver recitato in film come Barry Lindon e aver lavorato come assistente personale di Stanley Kubrick. Leon Vital ...Aveva 74 anni. Dopo un ruolo di 'Barry Lyndon' decise di dedicarsi al maestro lavorando al suo fianco e passando con lui quasi tutte le giornate dal ...