Juve, i convocati per la sfida con la Sampdoria: rientrano Kean e Rabiot, fuori Arthur (Di domenica 21 agosto 2022) La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera contro la Sampdoria, programmata alle 20:45. rientrano Rabiot e Kean,... Leggi su calciomercato (Di domenica 21 agosto 2022) Lantus ha diramato la lista deiper ladi domani sera contro la, programmata alle 20:45.,...

ZonaBianconeri : RT @MondoBN: JUVE, I convocati contro la Samp: - ilbianconerocom : Sampdoria-Juve, i CONVOCATI di Allegri: fuori in 7, la scelta su Arthur e Zakaria - junews24com : Convocati Juve per la Sampdoria, UFFICIALE: due rientri. In 6 out! - - LucaRuss0 : JUVE, I convocati contro la Samp: Rabiot e Rovella presenti - MondoBN : JUVE, I convocati contro la Samp: -