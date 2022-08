Giulio Pretelli e Alessia | madre di sua figlia Sophie | si sono lasciati

Leggi su 361magazine

(Di domenica 21 agosto 2022)sidetti addio già da un po’ di tempo così come racconta il fratello di Pierpaolo dal suo account Instagram La storia tra, fratello di Pierpaolo, eè finita. I due ragazzi non molto tempo fadiventati i genitori di, la piccola principessa di casa. A ufficializzare la fine della loro relazione è statoattraverso un post su Instagram: “Ciao ragazzi, in molti mi hanno chiesto cosa stia succedendo in con. Purtroppo, già da tempo, non stiamo più assieme”. E ancora: “Abbiamo voluto trascorrere questi giorni insieme con la piccola principessa di casa per farle sentire calore da entrambe le parti. ...