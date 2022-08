Francesco Chiofalo, infortunio dopo una serata in discoteca: “Non sento la gamba” (Di domenica 21 agosto 2022) Francesco Chiofalo, noto per la sua recente partecipazione a La pupa e il secchione e prima ancora a Temptation Island Vip, è stato coinvolto in un incidente mentre era impegnato in una serata in discoteca in Sicilia. Lui era presente per motivi di lavoro (era special guest) presso il locale I Mori Lounge – Cava’, ad Ispica, comune in provincia di Ragusa, ma si sarebbe infortunato per cause ancora da chiarire. Il giovane, come di consueto, ha documentato quello che stava accadendo (compresi i selfie con alcuni dei presenti) tramite il suo profilo social, che si è trasformato però in uno strumento per raccontare le conseguenze del suo problema fisico. Chiofalo è stato infatti poi trasportato in ospedale a Catania, la struttura più vicina, per accertamenti. Lui non ha nascosto la preoccupazione, legata ... Leggi su diredonna (Di domenica 21 agosto 2022), noto per la sua recente partecipazione a La pupa e il secchione e prima ancora a Temptation Island Vip, è stato coinvolto in un incidente mentre era impegnato in unainin Sicilia. Lui era presente per motivi di lavoro (era special guest) presso il locale I Mori Lounge – Cava’, ad Ispica, comune in provincia di Ragusa, ma si sarebbe infortunato per cause ancora da chiarire. Il giovane, come di consueto, ha documentato quello che stava accadendo (compresi i selfie con alcuni dei presenti) tramite il suo profilo social, che si è trasformato però in uno strumento per raccontare le conseguenze del suo problema fisico.è stato infatti poi trasportato in ospedale a Catania, la struttura più vicina, per accertamenti. Lui non ha nascosto la preoccupazione, legata ...

